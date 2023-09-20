Fenerbahçe Beko'dan transfer açıklaması!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'un genel menajeri Derya Yannier, transfere ilişkin görüşlerini aktardı. Yannier, "Çok büyük bir ihtimalle bu sezon mevcut kadromuz ile yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, Raul Neto'nun sakatlığının ardından gard transferi yapılıp yapılmayacağına dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin forma sponsorluğu imza töreninin ardından Sporx'e konuşan Yannier, "Raul Neto'nun sakatlığının ardından yeni bir gard transferi olacak mı? Nick Calathes'in de kadroda düşünülmediğini açıklamıştınız" sorusuna, "Çok büyük bir ihtimalle bu sezon mevcut kadromuz ile yola devam edeceğiz" diyerek yeni bir gard transferi düşünmediklerini ifade etti.
Fenerbahçe Beko'nun gard rotasyonunda ağır bir sakatlık yaşayan Raul Neto'nun yanı sıra; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Yam Madar, Şehmus Hazer, Tyler Dorsey, Marko Guduric ve Melih Mahmutoğlu bulunuyor.
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