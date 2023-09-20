Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley'den kadro açıklaması!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:07

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li pivotu Johnathan Motley, Fenerbahçe Beko'nun forma sponsorluğu anlaşması imza töreninin ardından Sporx'e konuştu.

"Nate Sestina, Sertaç Şanlı ve Georgios Papagiannis gibi seninle benzer mevkide oynayan 3 önemli isim takıma dahil oldu. Koç Itoudis ile takımdaki yeni rolün hakkında konuştun mu?" sorusunda yanıt veren Johnathan Motley, "Koçların kendi kararları oluyor. Koçun kararı, koçun kararıdır. Biz oyuncular olarak buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu konu hakkında konuşabilecek pozisyonda olduğumu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Johnathan Motley



"BİR ŞEYLER KAZANMAK İSTİYORUM"

Ardından, "Yeni transferler ile oyun içinde uyumlu bir şekilde performans gösterebileceğini düşünüyor musun?" sorusuna yanıt veren Motley, "Yeni transferlerimiz gerçekten çok iyi oyuncular. Takıma yardımcı olacaklarını düşünüyorum ve bu da kazanmamıza yardımcı olacaktır. Bu sezon düşündüğüm tek şey bir şeyler kazanabilmek" sözlerini sarf etti.

28 yaşındaki Jonathan Motley, geçen sezon Fenerbahçe Beko formasıyla THY EuroLeague'de 14.5 sayı, 5.4 ribaunt ve 1.6 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.