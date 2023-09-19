Mehmet Okur'dan Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 22:35

Güncelleme: 19.09.2023 - 22:35

Türk basketbolunun efsane oyuncularından Mehmet Okur, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 2004 yılında Detroit Pistons ile NBA şampiyonluğu kazanan ve bunu başaran ilk Türk oyuncu olan Mehmet Okur, Fenerbahçe'de görev almak istediğini açıkladı.

Mehmet Okur'un açıklamaları şu şekilde:

"NBA'de çılgın bir tempo olduğu için orada bir hedefim yok, Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Fenerbahçe'de çalışmak istedim ancak olmadı. Oyunculukta da aktif olarak Fenerbahçe'de bırakmak istedim ancak yaşadığım sakatlıktan, tendondan ve belimdeki sakatlıklardan dolayı basketbolu bırakmak zorunda kaldım. Böylelikle istediğim hedefi gerçekleştiremedim. İleride inşallah Fenerbahçe organizasyonun bir parçası olup kulübe hizmet edebilirim."