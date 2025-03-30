Fenerbahçe Beko'dan üst üste 18. galibiyet!

Yayınlanma: 30.03.2025 - 15:46

Güncelleme: 30.03.2025 - 15:46

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Mersinspor'u 101-93 yendi.

Sarı-lacivertli takım ligde 22. galibiyeti elde ederken, Mersin temsilcisi ise 11. kez mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Musa Kazım Çetin, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 10, Zagars 6, Sertaç Şanlı 19, Hayes-Davis 14, Colson 13, Hall 7, Tarık Biberoviç 9, Melli 2, Baldwin 7, Metecan Birsen, Faruk Biberoviç

Mersinspor: Olaseni 18, Cobbs 19, Pineiro 14, Cruz 21, Canberk Kuş 10, Efianayi 4, Emre Tanışan 3, Magnay 4

1. Periyot: 27-29

Devre: 49-49

3. Periyot: 74-70