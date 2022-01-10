Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı oyuncusu Marial Shayok sakatlandı
Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı oyuncusu Marial Shayok sakatlandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Marial Shayok sol omzundan sakatlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun Kanadalı oyuncusu Marial Shayok, bugün yapılan takım idmanında sol omzundan sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde bugün çekilen MR’ında labrum lezyonu saptanmıştır. Marial Shayok'un durumu dört haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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