Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı Arturs Zagars sakatlandı!
Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz haftalarda transfer ettiği ve Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars maç esnasında sakatlık geçirdi.
Fenerbahçe Beko'ya geçtiğimiz haftalarda transfer edip Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars'tan kötü haber geldi.
23 yaşındaki Letonyalı guard Arturs Zagars, Lietkabelis Panevezys maçında dizinden sakatlık yaşadı.
Yerden kalkamayan Zagars, sağlık ekiplerinin destekleri ile oyun alanını terk etti.
Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyun kurucuyu yapılan anlaşma gereği sezon içinde tekrardan takıma çağırma hakkı bulunuyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlerinin önüne kurdular, artık tek gelir kapıları oldu
- Kara harekâtı başladı!
- Emekliye bir kötü haber daha
- Teneffüs, sınıf geçme ve devamsızlıkta yeni kararlar!
- Motorine dev zam yolda!
- Kızlarından sonra torunları da ortaya çıktı
- 'Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne!
- Kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı
- Araç muayene ücretlerine dev zam yolda!
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?