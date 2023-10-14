Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı Arturs Zagars sakatlandı!

Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz haftalarda transfer ettiği ve Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars maç esnasında sakatlık geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 22:00
Fenerbahçe Beko'nun yeni yıldızı Arturs Zagars sakatlandı!
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Fenerbahçe Beko'ya geçtiğimiz haftalarda transfer edip Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladığı Letonyalı guard Arturs Zagars'tan kötü haber geldi. 

23 yaşındaki Letonyalı guard Arturs Zagars, Lietkabelis Panevezys maçında dizinden sakatlık yaşadı.

Yerden kalkamayan Zagars, sağlık ekiplerinin destekleri ile oyun alanını terk etti.

Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyun kurucuyu yapılan anlaşma gereği sezon içinde tekrardan takıma çağırma hakkı bulunuyordu.


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