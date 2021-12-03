Fenerbahçe Beko'ya Avrupa Ligi morali
Fenerbahçe Beko, kendi sahasında AS Monaco'yu 96-86 yendi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia, Saulius Racys
FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 6, Shayok, Melih Mahmutoğlu, De Colo 15, Henry 13, Pierre 2, Guduric 18, Vesely 20, Booker 11, Polonara 11
AS MONACO: Demahis, Lee 7, Thomas 3, Diallo 10, Motum 6, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1, Hall 6, James 31
1'İNCİ PERİYOT: 16-18
İLK YARI: 40-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63
THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında AS Monaco'yu 96-86 mağlup etti ve 4'üncü galibiyetini aldı.
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