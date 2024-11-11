Fenerbahçe Beko'ya Baldwin'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Wade Baldwin IV için sakatlık açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Beko'ya Baldwin'den kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:13

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Wade Baldwin IV'ün sakatlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Wade Baldwin'in 3-4 hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

İŞTE OYNAMAYACAĞI MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, bu süreçte ligde Anadolu Efes, Mersin Spor ve Türk Telekom; THY EuroLeague'de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.


Etiketler: #fenerbahçe beko #Wade Baldwin #sakatlık

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