Fenerbahçe Beko'ya Baldwin'den kötü haber!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Wade Baldwin IV için sakatlık açıklaması yaptı.
Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Wade Baldwin IV'ün sakatlandığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.
Wade Baldwin'in 3-4 hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.
İŞTE OYNAMAYACAĞI MAÇLAR
Fenerbahçe Beko, bu süreçte ligde Anadolu Efes, Mersin Spor ve Türk Telekom; THY EuroLeague'de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.
Etiketler: #fenerbahçe beko #Wade Baldwin #sakatlık
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