Fenerbahçe Beko'ya Dyshawn Pierre'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko'ya Dyshawn Pierre'den kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 20:43

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Dyshawn Pierre, 29 Kasım Cuma günü (dün) oynanan Emporio Armani Milano karşılaşmasında sağ baldır bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."


Etiketler: #fenerbahçe beko #sakatlık #Dyshawn Pierre
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler