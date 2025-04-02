Fenerbahçe Beko'ya evinde Barcelona darbesi!
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor
THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 83-75 mağlup oldu.
3. çeyreğin ortasında farkı 59-44 ile 15'e kadar çıkaran Fenerabhçe, rakibinin son çeyrekteki oyununa karşılık veremeyince sahadan mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 33 maçta 11. yenilgisini aldı. Barcelona ise 19. galibiyetini elde etti.
Etiketler: #fenerbahçe beko #thy euroleague #barcelona
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