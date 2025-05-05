Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında! 'Şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:02

Güncelleme: 05.05.2025 - 11:02

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 55 yaptı. Fenerbahçe ise bu yenilgiyle 75 puanda kaldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi Avrupa basınında geniş bir yer buldu.

Portekiz basınından A Bola maça ilişkin haberinde, "Eski Benfica oyuncusu gol attı, Mourinho derbiyi kaybetti ve şampiyonluğa veda etti. Fenerbahçe , evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluğa adeta veda etti . Jose Mourinho'nun ekibi, bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki takımda ise Gedson Fernandes ve Rafa belirleyici oldu" ifadelerine yer verdi.

CNN Portekiz ise derbiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gedson'ın golü Mourinho'yu şampiyonluktan etti. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, pazar günü evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve şampiyonluk artık bir hayal."

İngiliz basınından Guardian, Gedson Fernandes'in golüne dikkat çekerken haberde, "Solskjaer'in Beşiktaş'ı Mourinho'nun Fenerbahce'sini yendi. Penaltıyı gole çeviremeyen eski Tottenham oyuncusu Gedson Fernandes, devre bitmeden galibiyet golünü atarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu" denildi.

BBC ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e vurgu yaparken maça ilişkin "Geminin kaptanı" başlığı kullanıldı. Haberde ayrıca, "Jose Mourinho'nun Türkiye'deki ilk sezonunu lig şampiyonu olarak tamamlama umudunu neredeyse tamamen sona erdi. Şu anda Galatasaray'ın 8 puan gerisindeler ve 4 maç kala Mourinho şampiyonluğun başka yere gideceğini biliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail maç haberinde, "Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Jose Mourinho'nun Süper Lig'i kazanma şansını azalttı" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınından Marca ise şu ifadeleri kullandı.

"Mourinho'nun Fenerbahçe'si rayından çıktı, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaştı."