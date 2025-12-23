Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 2025 yılının son derbisinde görev alacak VAR hakemi belli oldu.

VAR'DA TAŞKINSOY OLACAK

23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.