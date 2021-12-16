Fenerbahçe-Beşiktaş derbisininin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta düdük çalacak hakem belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 12:29
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisininin hakemi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta görev yapacak hakem Fırat Aydınus açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama göre derbide düdük çalacak Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık oldu. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olarak açıklandı.


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