Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'yi kiraladı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:00

Fenerbahçe, Flamengo'dan bu sezonki ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Brezilya ekibinden Willian Arao'yu bonservisi ile kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bu kez savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin transferini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki stoperin bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

HENRIQUE: "ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Brezilyalı savunma oyuncusu attığı imzanın ardından "Çok büyük bir rüya gerçekleşti benim için. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Bugün de hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Umarım bütün beklentileri karşılayacağım ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim" açıklamasını yaptı.

SELAHATTİN BAKİ: "GUSTAVO HAZIR BİR OYUNCU"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Henrique ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. Brezilya ekolü devam ediyor. Hocamız Jesus'un Flamengo zamanlarından tanıdığı, bildiği, beraber çalıştığı eski bir öğrencisi. Hocamız bize bir stoper listesi verdi. Gustavo Henrique de bu listede vardı. Israrcı davrandı, biz de bütün transfer prosedürünü yerine getirdik, Flamengo'yla anlaştık, kendisiyle anlaştık. Şu anda hazır bir oyuncu. Biliyorsunuz orada lig oynanıyor. Çok istekli şekilde Fenerbahçemize geldi. Eski hocasıyla kavuşuyor. İnşallah Fenerbahçemize çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.