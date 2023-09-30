Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Fenerbahçe, 1 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 16.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de iki eksik
Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
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