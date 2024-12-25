Fenerbahçe, Cengiz Ünder için kararını verdi!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için kararını verdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:44

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcusu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.  


Etiketler: #fenerbahçe #cengiz ünder #transfer
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