Fenerbahçe, Cengiz Ünder için kararını verdi!
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcusu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.
Etiketler: #fenerbahçe #cengiz ünder #transfer
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