Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a 5 kötü haber!

Kayserispor'da cezalı duruma düşen Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios, Miguel Cardoso ve Majid Hosseini Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a 5 kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:28

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor'da beş futbolcu cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios ve Miguel Cardoso gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Bu dört isim dışında Majid Hosseini de kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kayserispor, ligin gelecek haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Söz konusu futbolcular, bu maçta oynayamayacak.

Öte yandan Kayserispor'da Stephane Bahoken de Kasımpaşa maçında sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Bahoken yerine 60. dakikada Duckens Nazon oyuna dahil oldu.


Etiketler: #kayserispor #süper lig #kasımpaşa

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