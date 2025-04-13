Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'a 5 kötü haber!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:28

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:03

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor'da beş futbolcu cezalı duruma düştü.

Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios ve Miguel Cardoso gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Bu dört isim dışında Majid Hosseini de kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Kayserispor, ligin gelecek haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Söz konusu futbolcular, bu maçta oynayamayacak.

Öte yandan Kayserispor'da Stephane Bahoken de Kasımpaşa maçında sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Bahoken yerine 60. dakikada Duckens Nazon oyuna dahil oldu.