Fenerbahçe Petrol Ofisi uzatmalarda güldü!

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadınlar Süper Ligi'nin 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fatih Vatan Spor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi uzatmalarda güldü!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 16:51

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Fatih Vatan Spor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve liderdliğini sürdü.

Fatih Vatan Spor'un golünü 23. dakikada Esra Manya kaydetti.

UZATMALARDA GÜLDÜ

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 45+2. dakikada Martra Cintra ve 90+5. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 61'e yükseltti. Fatih Vatan Spor 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi Hakkarigücü'ne konuk olacak.


Etiketler: #fenerbahçe #Fenerbahçe Petrol Ofisi #Fatih Vatan Spor #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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