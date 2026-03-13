Fenerbahçe cephesinden Tedesco sorusuna yanıt: 'Daha sonra açıklama yapacağız!'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda acil koduyla toplandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz'den bu toplantı sonrası teknik Domenico Tedesco için açıklama geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Ali Gürbüz, Tedesco için gelen "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor" sözlerin ardından, "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Fatih Karagümrük maçı sonrası toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Sarı-lacivertli idareciler, daha sonra stadyumdan ayrıldı.

CUMARTESİ YENİDEN TOPLANTI

Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda toplantı yapan Fenerbahçe Yönetimi, bir toplantı daha gerçekleştirecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, cumartesi günü öğleden sonra yeniden toplanacak.

Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı kararı ile birlikte teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de cumartesi günü kulübe çağırdı.

Bu toplantının ardından resmi açıklama gelmesi bekleniyor.