Fenerbahçe cephesinden Tedesco sorusuna yanıt: 'Daha sonra açıklama yapacağız!'

13.03.2026 23:26:00
Fatih Karagümrük maçının ardından toplantı yapan Fenerbahçe Yönetimi, cumartesi günü bir toplantı daha gerçekleştirecek. Ayrıca Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Domenico Tedesco için gelen soruya cevap verdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda acil koduyla toplandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz'den bu toplantı sonrası teknik Domenico Tedesco için açıklama geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Ali Gürbüz, Tedesco için gelen "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor" sözlerin ardından, "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Fatih Karagümrük maçı sonrası toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Sarı-lacivertli idareciler, daha sonra stadyumdan ayrıldı.

CUMARTESİ YENİDEN TOPLANTI

Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda toplantı yapan Fenerbahçe Yönetimi, bir toplantı daha gerçekleştirecek.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim, cumartesi günü öğleden sonra yeniden toplanacak.

Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı kararı ile birlikte teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de cumartesi günü kulübe çağırdı.

Bu toplantının ardından resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Fenerbahçe'ye attı Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kiraladığı Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü sarı-lacivertlilere attı. Bartuğ Elmaz attığı gol sonrası sevinmedi.
Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'dan paylaşım! Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.
Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de 6 futbolcudan flaş hareket: Stadyumdan tek başına ayrıldılar! Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe'de maç sonu 6 futbolcu stadyumdan kendi araçları ile ayrıldı.