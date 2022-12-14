Fenerbahçe, CEV Kupası'na veda etti
Fenerbahçe HDI Sigorta, Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 mağlup olarak CEV Kupası'na veda etti.
Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine 3-1 yenilerek, kupaya veda etti.
Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı da 3-1 kaybetmişti.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Marco van Zanten (Hollanda), Predrag Balandzic (Sırbistan)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Arda Bostan (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Peric, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, İbrahim Kurt)
Bluenergy Daiko Volley: Alonso, Romano, Hidalgo, Canesehi, Brizard, Santos (Scanferla, Recine, Gironi, Cester, De Weijer)
Setler: 25-22, 23-25, 24-26, 19-25
Süre: 108 dakika (27, 27, 30, 24)
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