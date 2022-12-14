Fenerbahçe, CEV Kupası'na veda etti

Fenerbahçe HDI Sigorta, Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 mağlup olarak CEV Kupası'na veda etti.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 19:11
Fenerbahçe, CEV Kupası'na veda etti
Abone Ol google-news

Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine 3-1 yenilerek, kupaya veda etti.

Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı da 3-1 kaybetmişti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Marco van Zanten (Hollanda), Predrag Balandzic (Sırbistan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Arda Bostan (Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Peric, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, İbrahim Kurt)

Bluenergy Daiko Volley: Alonso, Romano, Hidalgo, Canesehi, Brizard, Santos (Scanferla, Recine, Gironi, Cester, De Weijer)

Setler: 25-22, 23-25, 24-26, 19-25

Süre: 108 dakika (27, 27, 30, 24)


fenerbahçe hdi sigorta Bluenergy Daiko Volley Voleybol Erkekler CEV Kupası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler