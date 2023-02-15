Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükseldi
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 yendi ve play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile oynadığı 6. hafta maçını 3-0 kazandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Fenerbahçe Opet, ev sahibi olduğu gruptaki son maçında rakibiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılaştı.
Max-Schmeling-Halle Berlin'de oynanan maçtan 25-22, 25-16 ve 28-26'lık sertlerle 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe Opet, grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını play-off etabına yazdırdı.
Müsabaka öncesinde Türkiye'de yaşanan deprem faciası sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, voleybolcular sahaya siyah kurdele takarak çıktı. Fenerbahçe Opet oyuncuları, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun!" yazılı pankart açtı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Depremzedelere yardım götürdü, dönüşte kazada öldü
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
- 'Açık ve net söylüyorum...'
- Patileri korumak mı?