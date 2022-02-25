Spor dünyasında Rusya’ya tepkiler büyüyor
Spor dünyasında birçok kulüp, spor insanı ve sporcu, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatı kınarken, savaşın durdurulmasına dair mesajlar verdi.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekata dair tepkiler her geçen dakika daha da büyürken, spor camiasında da Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor. 24 Şubat'ta çeşitli branşlarda oynanan karşılaşmaların öncesinde ve sonrasında Rusya’yı başlattığı harekat için kınayan mesajlar verildi.
SAVAŞI DURDURUN
Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Euroleague’in 27'nci hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i kendi sahasında 109-77 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kınadı ve savaşın durdurulmasını istedi. Ergin Ataman açıklamasında, “Savaşı durdurun. Bu kabul edilemez. İnsanlar ölüyor. Masum insanlar, çocuklar... Lütfen savaşı durdurun” ifadelerine yer verdi.
SLAVIA PRAG’TAN UKRAYNA’YA DESTEK
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe’yi konuk eden Çekya’nın Slavia Prag takımı, Rusya’nın harekat başlattığı Ukrayna’ya destek olduğunu belirten “Ukrayna’nın yanındayız” tişörtleri ile ısınmaya çıktı.
NAPOLI VE BARCELONALI FUTBOLCULARDAN PANKART
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Napoli, Barcelona’yı konuk etti. İki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatan Rusya’ya mesaj yolladı. İki takımın futbolcuları, karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde birlikte tuttukları “Savaşı durdurun” pankartı ile fotoğraf çektirdi.
"UKRAYNA’DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, Olimpiakos’a konuk oldu. İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan İtalyan ekibi, deplasmanda da 3-0 galip gelerek bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmada 2 gol atarak takımının bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi olan Atalanta’nın Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovskyi, attığı golden sonra “Ukrayna’da savaş istemiyoruz” yazılı tişörtünü göstererek ülkesi Ukrayna’nın yanında olduğunun mesajını verdi.
"SAVAŞA HAYIR"
Dinamo Moskova'da forma giyen milli Rus futbolcu Fedor Smolov da Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekata tepki gösteren isimlerden birisi oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Smolov, "Savaşa hayır" dedi.
"ÜLKEMİZİ KİMSEYE VERMEYECEĞİZ"
Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Zinchenko, "Ülkemizi kimseye vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Medeni dünya, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.
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