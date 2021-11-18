Fenerbahçe Crespo'yu gönderiyor

18 Kasım 2021 Perşembe, 07:34

Ligde ilk haftalarda Vitor Pereira önderliğinde oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, hem UEFA Avrupa Ligi hem de lig temposunun birleşmesiyle üst üste puan kayıpları yaşadı. Devre arasında takıma takviye yapılması planlanırken, bazı isimlerle de yollar ayrılabilir.

Portekizli hocanın verim alamadığı bazı isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı lacivertlilerde, sürpriz bir oyuncu satış listesine konuldu.

Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı ifade edildi. Estoril'den 1.5 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Portekiz basınında da bu haber geniş yankı uyandırdı. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar konratı bulunuyor.

Kaynak: Ajansspor