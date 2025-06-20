Fenerbahçe'de 3 isimle ayrılık kararı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıkların sayısı artıyor. Sarı-lacivertli ekipte, takıma katılacak transferler kadar, ayrılması muhtemel oyuncular da gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Sözleşmeleri sona eren Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar resmen ayrıldı.

Kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin ise kulüplerine geri döndü.

Bu ayrılıkların ardından üç futbolcunun daha takımdan ayrılması bekleniyor.

KALEDE AYRILIK SİNYALİ

Geçtiğimiz sezon performansıyla eleştiri alan kaleci Dominik Livakovic için ayrılık sinyalleri veriliyor.

Hırvat eldivene Fransa'dan Monaco'nun, İspanya'dan ise Sevilla'nın ilgisi olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki kaleci için önümüzdeki günlerde resmi tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER MLS'TE OYNAMAYA DEVAM EDEBİLİR

Sezonun ikinci yarısında Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in de takıma dönmesine rağmen geleceği belirsizliğini koruyor.

Milli futbolcunun, kariyerine Amerika'da devam etmek istediği ve yönetimden transferi konusunda kolaylık talep edeceği belirtiliyor.

DIJKU TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Öte yandan, Fenerbahçe savunmasının önemli isimlerinden Alexander Djiku da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ganalı stoperin Suudi Arabistan ve Fransa'dan teklifler aldığı, yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor. Djiku'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde yaşanacak bu ayrılıkların ardından, transferde hareketli günler yaşanması bekleniyor.