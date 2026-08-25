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Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu
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Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

25.08.2026 15:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda transfer, “Ailemize hoş geldin Emre Demir” ifadeleriyle duyuruldu. 

Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Fenerbahçe'ye 2023'te transfer olan genç futbolcu, sonrasında Samsunspor, Ümraniyespor ve son olarak Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Kayserispor altyapısından yetişen ve 2019'da A takıma çıkan Emre Demir, 2022'de Barcelona'nın genç takımına transfer oldu. Ertesi yıl Türkiye'ye geri dönen 22 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamıştı.

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