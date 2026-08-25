Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Alanyaspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç futbolcuyla sözleşme imzalandı.
Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda transfer, “Ailemize hoş geldin Emre Demir” ifadeleriyle duyuruldu.
Fenerbahçe'ye 2023'te transfer olan genç futbolcu, sonrasında Samsunspor, Ümraniyespor ve son olarak Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Kayserispor altyapısından yetişen ve 2019'da A takıma çıkan Emre Demir, 2022'de Barcelona'nın genç takımına transfer oldu. Ertesi yıl Türkiye'ye geri dönen 22 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamıştı.