Fenerbahçe'de ayrılık: Süper Lig ekibi transferi resmen duyurdu

Alanyaspor, Fenerbahçe 'den Emre Demir 'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre genç futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'ye 2023'te transfer olan genç futbolcu, sonrasında Samsunspor, Ümraniyespor ve son olarak Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti.