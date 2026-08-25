Paulo Fonseca'dan Fenerbahçe maçı sözleri: 'Tarih yazmak istiyoruz'

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesindeki basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fonseca, oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın kulüp açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"TARİH YAZMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK" Paulo Fonseca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularım çok motive. Kulüp için, bizim için önemli bir maç. Özellikle de tarih yazmak açısından önemli olacak. Fenerbahçe'nin de kalitesinin bilincindeyiz. Dengeli bir maç olacak. En doğru ifade 'denge' olacaktır. Ben de oyuncularıma, bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum."

ROTASYON KARARINI AÇIKLADI Fonseca, yaptığı rotasyonla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Ben kendi ekibim adına konuşabilirim. Rotasyon gerçekleştirdim doğal olarak. Bütün oyuncularıma inanıyorum. Son derece olumlu bir reaksiyon gösterdiler. Antrenör olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi. Bu sezonun bu anında çok kolay değil, bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak. O yüzden rotasyon yapmaya karar verdim."

"FENERBAHÇE SAVUNMA YAPMAK İÇİN GELMİYOR" Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğu ve turun şanslarına ilişkin soruya Fonseca şu yanıtı verdi: "Taktikleri yarın göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Açık bir maç olacak sanırım. Her iki ekip de bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak için çıktığını biliyoruz. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, kazanmak için geliyor. Bu da gayet normal. Aynı zamanda çok dengeli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe, kontrataklarda çok tehlikeli olabilen bir takım. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Her iki ekip de kazanmak için çıkacağı için açık bir maç olacak. Maçtan önce de söylemiştim, biz inisiyatifi alarak kendi oyunumuzu oynayacağız. Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca hücum etmek istiyoruz. Fenerbahçe de topa sahip olduğunda, biliyorum ki onlar da tehlikeli olan bir takım, hücum geçişlerinde de tehlikeliler."

MALICK FOFANA AÇIKLAMASI Malick Fofana'nın durumuna da değinen Fonseca, şu ifadeleri kullandı: "Malick Fofana için zor bir yaz oldu. Ameliyat oldu, ağrıları vardı. Şu an iyi durumda. Çok motive. Mental olarak durumu çok iyi yönetti. Bu anı bizlerle devam ettireceğini düşünüyorum. Malick çok motive, görüyorum. Devam etmek için de çok motive. Maç için de çok motive tabii ki. Bizim için son derece önemli bir maç. Biz gerçekten Malick'in satışıyla ilgili bir endişe taşımıyoruz. Malick'e teklifler var ama kulüp, Malick'in durumunu çok iyi yönetti. Kalitesini çok iyi biliyoruz. Malick, son derece büyük kaliteleri olan bir oyuncu. Kulüp, teklifleri geri çevirdi."

"KULÜP İÇERİSİNDE TARİH YAZMAK İSTİYORUZ" Fonseca, takımını motive etmek açısından karşılaşmanın öneminin yeterli olduğunu şu sözlerle belirtti: "Oyuncuları motive etmek açısından kolay bir maç. Kulübümüzün tarihini biliyoruz. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne gidilemedi. Kulüp içerisinde tarih yazmak istiyoruz. Bizim için esas olan bu. Geçmişe oranla farklı bir andayız. Lyon artık farklı bir kulüp, yapılan yatırımlara da bakınca... Biz iddialıyız ve aynı zamanda tarihe yazılacak bir başarıyı da gerçekleştirmek istiyoruz. Herkes bunu bekliyor ve motive."

"BU SEZON FARKLI ÇÖZÜMLERİMİZ VAR" Geçen sezon yaşadıkları kadro sorunlarına değinen Fonseca, bu sezon daha fazla alternatife sahip olduklarını şöyle ifade etti: "Geçtiğimiz yıl gerçekten çok zordu, özellikle ekibi hücum konusunda yönetmek. Çok hücum oyuncusu olmadan maçlara çıktık. Forvetimiz olmadı, bu süreci yönetmekte çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Avrupa Ligi'ni oynamak daha da zorlaştırmıştı durumu. Bir de çünkü perşembe maçları vardı. Ancak, oyuncularım son maçlarda bu süreci yönetmek için çözüm olduklarını gördüler. Bazı oyuncular hep oynuyordu ve bu sıkıntı oluyordu. Bu sezon, bu durumu yönetmek için farklı çözümlerimiz var." Fonseca ayrıca, "Ben hep pozitif ve motive olmuşumdur. Burada çok büyük fırsat var. Herkes Şampiyonlar Ligi'ne girmenin öneminin bilincinde elbette. Bizler diğer önemli anlardan da söz edebiliriz. Birçok şeyden konuşabiliriz ama en önemli olan şey pozitif olmak, motive olmak. Bu çok çok önemli" dedi.

İLK 11 İÇİN DEĞİŞİKLİK SİNYALİ Fonseca, ilk 11 tercihine ilişkin olarak, "11'e bakacağız, göreceğiz. Belki 1-2 değişiklik yapabilirim, bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Malick Fofana için ise şunları söyledi: "Bir oyuncu hazır olduğunda hazırdır diye düşünüyorum. Biz şu an yönetmekten ziyade riske edilecek bir maçtayız. Malick Fofana aynı Malick Fofana. Elinden gelenin maksimumunu yapmalı ekibe yardımcı olmak için. Son maçlarda çok çalıştı. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynadı. Fark yaratacak, motive ve iyi oynayacak."