Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın söylediği maddelere veto!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın söylediği maddeler olağanüstü genel kurulda reddedildi.

Aziz Yıldırım, genel kurul öncesi yaptığı açıklamada 11, 12 ve 13. maddelerin reddedilmesi gerektiğini söylemişti. [Gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yarın seçilecek yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11. 12. 13.) kongre üyeleri tarafından reddedildi.]

Aziz Yıldırım'ın söylediği maddeler genel kurulda oy çokluğuyla reddedildi.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım'ın kongre öncesi yaptığı açıklama şu şekilde:

"Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir."