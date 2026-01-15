Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpte forma giyen Tosun'un, kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

KASIMPA Ş A'YA İ MZA ATMASI BEKLEN İ YOR

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak ise Kasımpaşa iddiaları ön plana çıktı.

Deneyimli forvetin, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya transfer olmasının gündemde olduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

FENERBAH ÇE KAR İYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.