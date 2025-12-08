Kadro dışı bırakılmıştı: Cenk Tosun geleceğiyle ilgili konuştu! 'Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum'

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ile birlikte kadro dışı bırakılan futbolculardan biri olan Cenk Tosun çarpıcı açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'tan Gürler Akgün'e konuşan tecrübeli golcü, "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor musun?" sorusu üzerine "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum" yanıtını verdi.

Sarı lacivertli yönetim tarafından kendisi hakkında verilen kararla ilgili de konuşan Cenk, kadro dışı bırakılmasını gerektirecek bir şey yapmadığını vurgulayarak "Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım! Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" dedi.

NE OLMU ŞTU?

Fenerbahçe Kulübü'ndeN 12 Ekim 2025 tarihinde yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verilmişti. Sarı lacivertli kulüpten bugün yapılan duyuruda ise Rodrigo Becao'nun da kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.