Cenk Tosun'dan 'boşanma' iddialarına yanıt!

Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, kendisi ve eşi Ece Tosun hakkında ortaya atılan boşanma iddialarını yalanladı.

2016 yılında nikâh masasına oturan çiftin, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunuyor. Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında yayılan boşanma haberleri, Cenk Tosun tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Tosun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla..."



