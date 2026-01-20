Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe’de Kante için geri sayım: ‘Kahraman olacaksın’

Fenerbahçe’de Kante için geri sayım: ‘Kahraman olacaksın’

20.01.2026 04:00:00
Güncellenme:
Hilmi Türkay
Takip Et:
Fenerbahçe’de Kante için geri sayım: ‘Kahraman olacaksın’

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’la puan farkını 1’e indiren Fenerbahçe, N’Golo Kante transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Lacivertliler, Fransız yıldızla 2.5 yıllık anlaşmaya varırken Al İttihad’ın bonservis talebini düşürmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray’la arasındaki puan farkını 1’e indirip şampiyonluk iddiasını güçlendirirken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. N’Golo Kante’nin transferi için yurt dışında bulunan yöneticiler İstanbul’a döndü.

Sarı-Lacivertli yönetim, Fransız ön liberoyla 2.5 yıllığına anlaşırken Al İttihad kulübünün 10 milyon Avro seviyesindeki bonservis talebini düşürmeye çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Alanyaspor galibiyetinin ardından Kante’yle telefonda görüştüğü öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Saran’ın 34 yaşındaki yıldıza “Sen kahraman oyuncularımızdan biri olacaksın, seni buraya bekliyoruz. Bir an önce bu durumu çözeceğiz” dediği bildirildi. Öte yandan birçok kulübün talip olduğu Nesyri’yi Kante’nin takımı Al İttihad da istiyor. Faslı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Maç #futbol