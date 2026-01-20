Fenerbahçe’de Kante için geri sayım: ‘Kahraman olacaksın’

Fenerbahçe, Galatasaray’la arasındaki puan farkını 1’e indirip şampiyonluk iddiasını güçlendirirken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. N’Golo Kante’nin transferi için yurt dışında bulunan yöneticiler İstanbul’a döndü.

Sarı-Lacivertli yönetim, Fransız ön liberoyla 2.5 yıllığına anlaşırken Al İttihad kulübünün 10 milyon Avro seviyesindeki bonservis talebini düşürmeye çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Alanyaspor galibiyetinin ardından Kante’yle telefonda görüştüğü öğrenildi.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre Saran’ın 34 yaşındaki yıldıza “Sen kahraman oyuncularımızdan biri olacaksın, seni buraya bekliyoruz. Bir an önce bu durumu çözeceğiz” dediği bildirildi. Öte yandan birçok kulübün talip olduğu Nesyri’yi Kante’nin takımı Al İttihad da istiyor. Faslı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek.