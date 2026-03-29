Fenerbahçe'de kritik fikstür: 21 günde 5 maç!

Fenerbahçe'de kritik fikstür: 21 günde 5 maç!

29.03.2026 11:26:00
Fenerbahçe'de kritik fikstür: 21 günde 5 maç!

Fenerbahçe’yi Nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertli ekip, 21 günde 5 maça çıkacak.

Çalışmalarını Samandıra’da sürdüren sarı lacivertli ekip, yoğun fikstür öncesi güç depoluyor.

Fenerbahçe için kritik süreç Trendyol Süper Lig’in 28’inci haftasında Beşiktaş derbisiyle başlayacak.

TRT Spor'un haberine göre; 5 Nisan pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak maça sakatlığı bulunan futbolcuların yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı lacivertli ekip, 11 Nisan'da Zecorner Kayserispor’a konuk olacak. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, bu maça da galibiyet için çıkacak.

Sarı lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma , 17 Nisan'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden sarı lacivertli ekip, çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Domenico Tedesco’nun öğrencileri, 21 Nisan'da oynanacak maçta rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. 26 Nisan'da RAMS Park’ta oynanacak maç, sarı lacivertliler adına sezonun en kritik 90 dakikalarından biri olacak.

Fenerbahçe, ligde ve kupada ipi göğüsleyen takımın belirleneceği mayıs ayı öncesindeki 5 maçta da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Fenerbahçe Beko'dan üst üste ikinci mağlubiyet
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
