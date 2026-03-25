Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

25.03.2026 22:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verildiğini açıkladı.

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile İngiltere'nin Nottingham Forest takımı arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında çıkan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı cezası verdi.

FENERBAHÇE'YE DEPLASMAN CEZASI

UEFA'dan yapılan açıklamada, Nottingham Forest'ın City Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçında deplasmana seyirci götürmeme ve 30 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçe'nin stada verilen zarar nedeniyle 20 bin 500 Euro para cezasına çarptırıldığı aktarılarak, "Fenerbahçe taraftarının neden olduğu zararların (hasar gören koltukların bedelini) tazmin edilmesi için bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı" denildi.

#ceza #fenerbahçe #uefa

İlgili Haberler

