Fenerbahçe’de kritik gün: Saran, Koç ve Yıldırım aynı salonda

Fenerbahçe'de bugün kritik saatler yaşanacak. Sarı-Lacivertli kulübün olağan yüksek divan kurulu toplantısı saat 10.30’da Ülker Spor Salonu’nda yapılacak.

Sadettin Saran’ın başkan olarak ilk kez üyelerin karşısına çıkacağı divan toplantısında gündem kulübün mali durumu ve bir hafta sonraki olağanüstü genel kurulda yeni yönetimin isteyeceği 3 kritik yetki maddesi olacak. Bu önemli divan kuruluna eski başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katılacak. Hem Koç’un hem de Yıldırım’ın üyelere seslenmesi bekleniyor.

Başkan Saran, 25 Ekim’deki olağanüstü genel kurulda yetki almaya çalışacağı kulübün taşınmazları ve gayrimenkulleriyle ilgili 11., 12., 13. maddelerin detaylarını, kapsamını bugün üyelerle paylaşacak. Eski başkan Aziz Yıldırım, 1 ay önceki seçimde bu maddelere onay verilmemesi gerektiğini belirtmişti. Genel kurulda yönetimin yetki talep ettiği 3 madde de reddedilmişti.

Saran-KoçYıldırım üçlüsü sadece kritik 3 madde konusunda karşı karşıya gelmeyecek. Özellikle Sarı-Lacivertli kulübün borçlarının yanı sıra içinde bulunduğu mali durumla ilgili hem Koç’un hem Yıldırım’ın farklı rakamlar telaffuz edeceği bildirildi. Ayrıca Ali Koç’un daha önce “Ramak kaldı” demesine rağmen halen Bankalar Birliği anlaşmasından neden çıkılamadığı, son transfer döneminde yapılan harcamalar üç başkan arasında tansiyonu yükselteceğe benziyor.