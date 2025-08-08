Fenerbahçe'de, Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maçta forma giydi ve 3 gol - 9 asistlik katkı sağladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.
Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."