Fenerbahçe'de, Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı!

8.08.2025 19:12:00
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti. 

Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi  maçta forma giydi ve 3 gol - 9 asistlik katkı sağladı.  

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." 

 

 

