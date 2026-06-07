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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman yanıtı!

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman yanıtı!

7.06.2026 23:12:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman yanıtı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'futbol aklı' olarak tanıttığı Oğuz Çetin, seçim sonucunun ardından görüşlerini aktardı.
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'ın kazanmasının ardından gözler yeni yönetimin futbol yapılanmasına çevrildi.

Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde "futbol aklı" olarak tanıttığı Oğuz Çetin, Sky Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"FENERBAHÇE İÇİN MİLATTIR"

Uzun yıllardır sarı-lacivertli kulübün güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirten Çetin, "Uzun yıllardır Fenerbahçe'ye bir lider lazımdı. Bu lider de Aziz Yıldırım. Başkanlığa seçildi. Henüz görevimiz resmileşmedi. Bu Fenerbahçe için milattır. Birlik ve beraberlik içerisinde 1 yıl içinde şampiyon olmak için organize olacaktır. En kısa sürede bu organizasyon ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN YANITI

Teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın adının gündeme gelmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çetin, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

"Aykut Kocaman teknik direktör olacak mı?" sorusuna Çetin, "Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak" cevabını verdi.

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