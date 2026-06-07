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Fenerbahçe'de oy sayımı sürerken Aziz Yıldırım destekçileri kutlamaya başladı!

Fenerbahçe'de oy sayımı sürerken Aziz Yıldırım destekçileri kutlamaya başladı!

7.06.2026 21:50:00
Güncellenme:
DHA
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Fenerbahçe'de oy sayımı sürerken Aziz Yıldırım destekçileri kutlamaya başladı!

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı devam ederken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın destekçileri statta tezahüratlarda bulunmaya başladı.
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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy sayımları tamamlandı.

Henüz rakamlar açıklanmazken, toplam 45 sandıkta 27 bin 138 kişinin oy kullandığı Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Aziz Yıldırım'a destek verenler statta tezahüratlarda bulunmaya başladı.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Hakan Safi'yi destekleyen tribünün boşalmaya başladığı da görüldü. Aziz Yıldırım'ın bulunduğu locada ise kutlamalar dikkat çekti.

17 sandıktan çıkan sonuca göre Aziz Yıldırım 5640 oy, Hakan Safi 3362 oy aldı. Sandıklardan çıkan sonuçlar açıklanmaya devam ediyor.

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #aziz yıldırım

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