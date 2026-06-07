Hakan Safi'den seçim açıklaması: 'Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi seçimde oy sayımı devam ederken basın mensuplarına konuştu.

Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

“Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor. Rakibimizi, Aziz Başkanımı tebrik ediyorum. İnşallah kendisi başarılı olur. Camiamız böyle uygun görmüş. Rakibimi kutluyorum.”

"FENERBAHÇE'NİN HER ZAMAN NEFERİYİM"

"Bizlere oy veren değerli camiama çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Bize inanmışlar. Diğer tarafta da bize oy vermeyenler var, onları da anlamak lazım. Nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar, nasıl Fenerbahçe olmasını istiyorlar. Zamanla çıkacak bunlar meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunu da hep beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim, emrindeyim. Sorumluluklarımı devam ediyorum. Gerekli istişareleri yaparak önümüzü şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için!"

"İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarını 1 sene içinde hep beraber göreceğiz."