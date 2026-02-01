Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!

Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!

1.02.2026 13:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi Edson Alvarez ve Antony Musaba, sarı kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Kocaelispor #Sarı kart

İlgili Haberler

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor... Sidiki Cherif, imza için İstanbul'da!
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor... Sidiki Cherif, imza için İstanbul'da! Fenerbahçe, Angers'ten Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Ademola Lookman iddiası!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Ademola Lookman iddiası! İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman, İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Transfer için Atalanta ile Atletico Madrid'in anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fransızlar duyurdu: Duran transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fransızlar duyurdu: Duran transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran'ın Lille'e transferinin iptal olduğu iddia edildi. Lille'in yanı sıra Rennes takımının da Duran transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.