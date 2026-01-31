Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransızlar duyurdu: Duran transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

31.01.2026 22:56:00
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran'ın Lille'e transferinin iptal olduğu iddia edildi. Lille'in yanı sıra Rennes takımının da Duran transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.

Sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran devre arasında takımdan ayrılabilir. Kolombiyalı yıldıza Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille talip oldu.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Jhon Duran'ın Lille'e transferiyle ilgili yeni bilgi paylaştı.

Habere göre Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den Lille'e transferi iptal oldu. Yıldız oyuncu, Fransız ekibinin formasını giymeyecek. Haberde Duran'ın Lille'in gündeminde olmadığı iddia edildi.

Lille'in yanı sıra Rennes takımının da Duran transferinden vazgeçtiği bilgisine haberde yer verildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #lille #Jhon Duran

