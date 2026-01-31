Fransızlar duyurdu: Duran transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sezon başında Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran devre arasında takımdan ayrılabilir. Kolombiyalı yıldıza Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille talip oldu.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Parisien, Jhon Duran'ın Lille'e transferiyle ilgili yeni bilgi paylaştı.
Habere göre Jhon Duran'ın Fenerbahçe'den Lille'e transferi iptal oldu. Yıldız oyuncu, Fransız ekibinin formasını giymeyecek. Haberde Duran'ın Lille'in gündeminde olmadığı iddia edildi.
Lille'in yanı sıra Rennes takımının da Duran transferinden vazgeçtiği bilgisine haberde yer verildi.