Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Ademola Lookman iddiası!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Ademola Lookman iddiası!

1.02.2026 10:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Ademola Lookman iddiası!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman, İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Transfer için Atalanta ile Atletico Madrid'in anlaşma sağladığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin hücum hattına yapacağı takviye için gündeminde yer alan isimlerden Ademola Lookman'ın yeni takımı kısa süre içinde belli olabilir.

Sarı-lacivertliler uzun süredir Atalanta'yla görüşme halindeyken İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid de 28 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. 

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin dün gece Ademola Lookman'la görüştüğü ve transfer için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

LOOKMAN'IN BONSERVİSİ VE MAAŞI

Atletico Madrid'in Lookman transferini bugün tamamlamayı planladığı, tecrübeli futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzalayıp İspanyol ekibinden yıllık 6 milyon Euro ve bonuslar kazanacağı ifade edildi. 

Habere göre Atletico Madrid, bu transfer için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere toplamda 40 milyon Euro bonservis ödeyecek.

ADEMOLA LOOKMAN'IN KARİYERİ

Futbola İngiltere'de Charlton altyapısında başlayan Ademola Lookman, kariyeri boyunca Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester City formalarını giydi. 2022'de Atalanta'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, oynadığı takımlarda 337 maça çıkarken 90 gol ve 45 asist kaydetti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #atletico madrid #Ademola Lookman

İlgili Haberler

Anlaşmanın ayrıntıları belli oldu... Sidiki Cherif, Fenerbahçe için geliyor!
Anlaşmanın ayrıntıları belli oldu... Sidiki Cherif, Fenerbahçe için geliyor! Fenerbahçe'nin transferinde sona geldiği Sidiki Cherif'in bu gece İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor... Sidiki Cherif, imza için İstanbul'da!
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor... Sidiki Cherif, imza için İstanbul'da! Fenerbahçe, Angers'ten Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Fransızlar duyurdu: Duran transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fransızlar duyurdu: Duran transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran'ın Lille'e transferinin iptal olduğu iddia edildi. Lille'in yanı sıra Rennes takımının da Duran transferinden vazgeçtiği öne sürüldü.