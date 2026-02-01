Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Ademola Lookman iddiası!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin hücum hattına yapacağı takviye için gündeminde yer alan isimlerden Ademola Lookman'ın yeni takımı kısa süre içinde belli olabilir.

Sarı-lacivertliler uzun süredir Atalanta'yla görüşme halindeyken İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid de 28 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin dün gece Ademola Lookman'la görüştüğü ve transfer için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

LOOKMAN'IN BONSERVİSİ VE MAAŞI

Atletico Madrid'in Lookman transferini bugün tamamlamayı planladığı, tecrübeli futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzalayıp İspanyol ekibinden yıllık 6 milyon Euro ve bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Habere göre Atletico Madrid, bu transfer için 5 milyon Euro'su bonus olmak üzere toplamda 40 milyon Euro bonservis ödeyecek.

ADEMOLA LOOKMAN'IN KARİYERİ

Futbola İngiltere'de Charlton altyapısında başlayan Ademola Lookman, kariyeri boyunca Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester City formalarını giydi. 2022'de Atalanta'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, oynadığı takımlarda 337 maça çıkarken 90 gol ve 45 asist kaydetti.