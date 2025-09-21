Fenerbahçe'de seçim günü: Tarihi kongrede yeni başkan belli oluyor

Fenerbahçe’de dün başlayan olağanüstü seçimli genel kurulun ikinci gününde başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurulun ilk gününde başkan adayları konuşmalarını gerçekleştirdi. Bugünkü seçimin ardından Fenerbahçe’nin yeni başkanı belli olacak.

AL İ KO Ç VE YÖNET İM KURULU İBRA EDİLDİ

Kongrenin ilk gününde Ali Koç ve yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesi için oylama yapıldı. 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu. Genel kuruldaki oylamada Ali Koç ve yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibra edildi.

3 MADDE İ Ç İN YETKİ İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yönetimin, taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda yetki istediği gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla reddedildi.

Bu sırada kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu maddelerin 2013 yılından bu yana yapılan her genel kurulda yer aldığının altını çizdi.

Yönetimlerin elini rahatlatacak ve daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddeler olduğunu dile getiren Koç, "Bu maddeler bugün eklenmiş bir şey değil, 2013'ten beri yer almıştır. Şekip başkana da söz verelim, zira kendisi Aziz başkanın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Bu maddeler bütün genel kurullarda yer almaktadır" açıklamasını yaptı.

OY VERME İŞLEMİ KA ÇTA B İTECEK?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi bugün 10.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek. Oy verme işlemleri 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

10:00 | Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. 17.00’ye kadar devam edecek. Oy verme işlemleri 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

