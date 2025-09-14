Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco için Can Bartu Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, “Bu sene şampiyon olacağız. Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi’nde final hedefliyoruz” dedi. Koç, 21 Eylül’deki olağanüstü kongre için “Seçimi farkla da kazanabiliriz. Farkla da kaybedebiliriz. Seçim kafa kafaya da gidebilir. Kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa, suçumuz bu” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, “Kadıköy bu sene rakipler için cehennem, bizim için gurur yuvası olacaktır. Tedesco hocamızın arkasında sadece başkan, yönetim ve sportif direktör yok. Aynı zamanda 30 milyonluk F.Bahçe ailesi var” diye konuştu.

‘FELSEFEMİZ HÜCUM’

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, “Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle F.Bahçe’ye geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek. Benden asla ‘Yeni geldim, zamana ihtiyacım var’ cümleleri duymayacaksınız. Bu benim yöntemim değil. F.Bahçe’nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Takımdaki ofansif kalite ve güce bakıyorum, bu takım 4’lü defans oynamak için kurulmuş. Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, topa sahip olacağız, çok atak yapacağız” dedi.