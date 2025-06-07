Fenerbahçe'de transferi Nigel Hayes-Davis duyurdu!

Fenerbahçe Beko'da ayrılığı oyuncu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Nigel Hayes-Davis, Marko Guduric'in ayrılığını sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Hayes-Davis paylaşımında Guduric'in fotoğrafını paylaşarak "Olimpia Milano ona iyi bak" yazdı.

YILLIK MAAŞ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

39 milyon Euro ile EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldıza 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptığı Avrupa basınına yansıdı.





Milano harcadığı büyük paralara karşın sezonu ancak 11. bitirip hayal kırıklığı yaratmıştı.

2017'DE FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç sarı-lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezon gelen EuroLeague şampiyonluğunda da önemli pay sahibi olmuştu.

Nigel Hayes-Davis'in paylaşımı şu şekilde:







