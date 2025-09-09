Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oluyor: İmza an meselesi!

Fenerbahçe'de günlerdir süren bilinmezlik çözülüyor ve yeni teknik direktör belli oluyor. Yerli adaylardan sadece İsmail Kartal'ın bulunduğu listede sarı-lacivertlilerin tercihi Domenico Tedesco'dan yana olduğu iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oluyor. Sarı-lacivertlilerin, 39 yaşındaki İtalyan teknik direktörü kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

DOMENİCO TEDESCO KİMDİR?

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu.

Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.