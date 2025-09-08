Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig ekibinin ilk adayı... Domenico Tedesco'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

8.09.2025 20:33:00
Cumhuriyet Spor
Teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı düşünen Nottingham Forest'ta ilk adayın Domenico Tedesco olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde son dönemde öne çıkan adaylardan biri Domenico Tedesco oldu. Ancak Tedesco için Fenerbahçe'ye rakip çıktı.

SANTO YERİNE TEDESCO

Bild'de yer alan habere göre, Nottingham Forest, teknik direktörü Nuno Espirito Santo'dan memnun değil ve İngiliz ekibi, Espirito Santo ile yollarını ayırabilir.

EN GÜÇLÜ ADAY

Nottingham Forest'ın, Santo ile yollarını ayırması durumunda en büyük adayın Tedesco olduğu yazıldı.

Nottingham Forest için daha önce de Jose Mourinho adı gündeme gelmişti.

