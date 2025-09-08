Premier Lig ekibinin ilk adayı... Domenico Tedesco'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde son dönemde öne çıkan adaylardan biri Domenico Tedesco oldu. Ancak Tedesco için Fenerbahçe'ye rakip çıktı.

SANTO YERİNE TEDESCO

Bild'de yer alan habere göre, Nottingham Forest, teknik direktörü Nuno Espirito Santo'dan memnun değil ve İngiliz ekibi, Espirito Santo ile yollarını ayırabilir.

EN G ÜÇLÜ ADAY

Nottingham Forest'ın, Santo ile yollarını ayırması durumunda en büyük adayın Tedesco olduğu yazıldı.

Nottingham Forest için daha önce de Jose Mourinho adı gündeme gelmişti.