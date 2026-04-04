Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: 'Aynı soruyu sormaya devam ediyoruz...'

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının 11. yıl dönümünde dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Kulüp, aradan geçen 4018 güne rağmen faillerin hâlâ bulunamamış olmasına tepki göstererek, sürecin yeniden ve etkin bir şekilde ele alınmasını talep etti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"4 Nisan 2015 tarihinde, Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti.

Aradan geçen 4018 günde faillerin hâlâ bulunamamış olması; yalnızca kulübümüzü değil, Türk sporunu ve kamu vicdanını derinden yaralamaya devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

O gün hedef alınan sadece takımımız değil; sporun ruhu, rekabetin onuru ve insan hayatıydı.

4018 gündür aynı soruyu sormaya devam ediyoruz: Failler nerede?

Bu alçak saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Bu noktada, başta ilgili tüm devlet kurumlarımız olmak üzere; sürecin yeniden ele alınmasını, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesini ve kamu vicdanını rahatlatacak somut bir sonuca ulaştırılmasını talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu olayın takipçisi olmaya; adalet yerini bulana kadar sormaya, hatırlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz."