Fenerbahçe'den derbi biletleri için kriter!

19.04.2026 19:26:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçına dair bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın deplasman biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi için tahsis edilen 2 bin 488 deplasman biletine yoğun talep nedeniyle maça gelecek Fenerbahçeli taraftarların bazı kriterleri karşılaması istenecek.

DERBİ BİLETLERİ İÇİN KRİTER

Bu doğrultuda bilet talebinde bulunacak taraftarların "6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak" veya "2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak" kriterlerinden en az birini sağlaması gerekecek. Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlara verilecek.

Başvurular pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak olup, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da sona erecek.

Bilet toplama süreci ise fenerbahce.org üzerinden gerçekleştirilecek.

