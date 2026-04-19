CANLI YAYIN: Trabzonspor - Başakşehir | CANLI ANLATIM: Süper Lig 30. hafta mücadelesi

CANLI YAYIN: Trabzonspor - Başakşehir | CANLI ANLATIM: Süper Lig 30. hafta mücadelesi

19.04.2026 19:07:00
Cumhuriyet Spor
CANLI YAYIN: Trabzonspor - Başakşehir | CANLI ANLATIM: Süper Lig 30. hafta mücadelesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Nwakaeme, Augusto, Onuachu.

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını arttırmayı amaçlıyor.

Geçen hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile berabere kalan ve ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 47 puan ve averajla 5. sırada yer aldı. Göztepe ile lig beşinciliği için yarış içinde bulunan turuncu-lacivertli ekip, haftayı puan ya da puanlarla kapatmayı hedefliyor.

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Başakşehir'i 4-3 mağlup etmişti.

TRABZONSPOR'DA 4, BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu, kadroya dahil edilebilecek. Sakatlıkları devam eden Batagov, Visca ve genç oyuncu Taha Emre İnce ile kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli ise takımda yer alamayacak.

RAMS Başakşehir'de sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan bilet fiyatlarına 'temsili' düzenleme!
Trabzonspor'dan bilet fiyatlarına 'temsili' düzenleme! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor'da maç biletlerine düzenleme yapıldı.
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti Trabzonspor Kulübü eski başkanı Atay Aktuğ vefat etti.
Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi!
Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'da Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun son durumu belli oldu.