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Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj! 'İnsanlık, sessiz kalınca kaybeder'

Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj! 'İnsanlık, sessiz kalınca kaybeder'

6.08.2025 21:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj! 'İnsanlık, sessiz kalınca kaybeder'

Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi ısınmaya, "Stop crimes against humanity." tişörtleriyle çıktı. Fenerbahçe, bu hamlesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken bir harekete çıktı.

Sarı-lacivertliler, ısınmaya üzerinde, "Stop crimes against humanity." (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) yazan tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes against humanity."

Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder."

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