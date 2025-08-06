Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj! 'İnsanlık, sessiz kalınca kaybeder'

Fenerbahçe, Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken bir harekete çıktı.

Sarı-lacivertliler, ısınmaya üzerinde, "Stop crimes against humanity." (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) yazan tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: "Stop crimes against humanity."

Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder."